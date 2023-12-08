Повітряні сили: сили ППО збили 14 російських ракет із 19

Російські війська випустили по Україні 19 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 вранці 8 грудня, повідомило командування Повітряних сил за підсумками атаки.

За уточненими даними, всього російські війська задіяли сім літаків Ту-95МС із району Саратовської області.

«Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва. Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині», – йдеться в повідомленні.

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Київська міська військова адміністрація раніше заявила, що жодна російська ракета не дісталася столиці – всі ракети, які прямували на Київ, були знищені на підльоті до міста.

За даними Київської обласної військової адміністрації, в області влучань у об’єкти інфраструктури не було, ніхто не постраждав. Внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки в кількох громадах області.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні вранці 8 грудня. Зокрема, відомо про загиблого на Дніпропетровщині та двох поранених у Харкові.