Глава «Укренерго» поділився прогнозом ситуації з енергопостачанням в грудні

На енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання, заявив голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.



«Що стосується нашої магістральної мережі, вона працює без обмежень і ніякої небезпеки немає. Що стосується генерації, то коли температура навколишнього середовища падає – споживання зростає, українській генерації важко наявним складом покривати споживання. Можна очікувати, що при зниженні температур навантаження зростатиме, але ближче до Нового року зазвичай настає період, коли споживання знову падає», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сьогодні, 7 грудня, споживання стало рекордним для нинішнього опалювального сезону.

Водночас Кудрицький назвав три фактори, які можуть компенсувати дефіцит і сприяти збалансованій роботі енергосистеми надалі.

«Перше – якнайшвидше виведення з ремонту всіх можливих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, друге – це імпорт електроенергії, який на сьогодні дуже обмежений регуляторно. Третій фактор – це економія електроенергії як населенням, так і бізнесом», – зазначив він.

Представник «Укренерго» закликав не лише населення, а й український бізнес обмежити споживання електроенергії в денний час приблизно з 09:00 до 19:00, зокрема, не вмикати на повну потужність освітлення та енергоємне обладнання.

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«Ми не закликаємо до повного аскетизму, але необхідно розумно подивитися, де можна заощадити електроенергію в цей період, щоб системі було легше справлятися з підвищеним навантаженням», – додав Кудрицький.

В «Укренерго» повідомили, що залучили сьогодні аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 мегават для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі. Через похолодання компанія «Укренерго» вже кілька разів повідомляла про дефіцит в енергосистемі.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.