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Глава «Укренерго» поділився прогнозом ситуації з енергопостачанням в грудні

Україна очікує ймовірних російських атак цього року. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було. 
Україна очікує ймовірних російських атак цього року. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було. 

На енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання, заявив голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Що стосується нашої магістральної мережі, вона працює без обмежень і ніякої небезпеки немає. Що стосується генерації, то коли температура навколишнього середовища падає – споживання зростає, українській генерації важко наявним складом покривати споживання. Можна очікувати, що при зниженні температур навантаження зростатиме, але ближче до Нового року зазвичай настає період, коли споживання знову падає», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сьогодні, 7 грудня, споживання стало рекордним для нинішнього опалювального сезону.

Водночас Кудрицький назвав три фактори, які можуть компенсувати дефіцит і сприяти збалансованій роботі енергосистеми надалі.

«Перше – якнайшвидше виведення з ремонту всіх можливих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, друге – це імпорт електроенергії, який на сьогодні дуже обмежений регуляторно. Третій фактор – це економія електроенергії як населенням, так і бізнесом», – зазначив він.

Представник «Укренерго» закликав не лише населення, а й український бізнес обмежити споживання електроенергії в денний час приблизно з 09:00 до 19:00, зокрема, не вмикати на повну потужність освітлення та енергоємне обладнання.

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«Ми не закликаємо до повного аскетизму, але необхідно розумно подивитися, де можна заощадити електроенергію в цей період, щоб системі було легше справлятися з підвищеним навантаженням», – додав Кудрицький.

В «Укренерго» повідомили, що залучили сьогодні аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 мегават для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі. Через похолодання компанія «Укренерго» вже кілька разів повідомляла про дефіцит в енергосистемі.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону. Поки що масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.

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