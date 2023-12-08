Умєров про F-16 для України: «Робота йде, скоро будемо отримувати»

Міністр оборони Рустем Умєров заявляє, що Україна у короткостроковій перспективі отримає західні винищувачі F-16.
«Ми вже працюємо, є декілька складових. Перше – ми працюємо і над інфраструктурою (для F-16 – ред.), і над технічним обладнанням. Також пілоти тренуються, і технічна команда теж готується. Короткостроково ми отримаємо F-16, середньостроково – на перспективу, для майбутнього – також робили ніби такі замовлення для майбутніх Сил оборони. Це 2027-2030 роки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.
«Робота йде, скоро ми їх будемо отримувати», – додав міністр.
«Ми вже працюємо, є декілька складових. Перше – ми працюємо і над інфраструктурою (для F-16 – ред.), і над технічним обладнанням. Також пілоти тренуються, і технічна команда теж готується. Короткостроково ми отримаємо F-16, середньостроково – на перспективу, для майбутнього – також робили ніби такі замовлення для майбутніх Сил оборони. Це 2027-2030 роки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.
«Робота йде, скоро ми їх будемо отримувати», – додав міністр.
Умєров зауважив, що на майбутнє обговорюються не лише F-16.
Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.
Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.
Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.
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