Міноборони: Україна і Швеція обговорюють потенційне надання ЗСУ літаків Gripen

Україна і Швеція обговорюють потенційне надання ЗСУ літаків Gripen. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Рустема Умерова, його заступника Івана Гаврилюка та головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Бюдена.

«Триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen», – сказав Гаврилюк, якого цитує пресслужба Міноборони.

Заступник міністра додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

За повідомленням, Мікаель Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що минулого тижня він провів зустріч із генералом Мікаелем Бюденом.

У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.