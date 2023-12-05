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Умєров зустрівся з командувачем армії Швеції – говорили про оборонне виробництво

Міністр оборони України Рустем Умєров днями провів зустріч із генералом Мікаелем Бюденом, головнокомандувачем Збройних сил Швеції
Міністр оборони України Рустем Умєров днями провів зустріч із генералом Мікаелем Бюденом, головнокомандувачем Збройних сил Швеції

Міністр оборони України Рустем Умєров днями провів зустріч із генералом Мікаелем Бюденом, головнокомандувачем Збройних сил Швеції, на якій обговорили питання локалізація оборонного виробництва в Україні.

Крім того, Умєров поінформував шведського генерала про реформи у міністерстві.

«Прозорі летальні і нелетальні закупівлі, безкомпромісна боротьба з корупцією та локалізація оборонного виробництва в Україні є нашими пріоритетами. Висловив готовність поділитись досвідом Українського війська з нашими шведськими союзниками», – зазначив очільник Міноборони за підсумками перемовин.

Також Рустем Умєров передав запрошення міністру оборони Швеції Полу Юнсону знову відвідати Україну з візитом.

5 грудня представники Міноборони та ЄС обговорили пакет гарантій безпеки для України.

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