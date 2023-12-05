Умєров зустрівся з командувачем армії Швеції – говорили про оборонне виробництво

Міністр оборони України Рустем Умєров днями провів зустріч із генералом Мікаелем Бюденом, головнокомандувачем Збройних сил Швеції, на якій обговорили питання локалізація оборонного виробництва в Україні.

Крім того, Умєров поінформував шведського генерала про реформи у міністерстві.

«Прозорі летальні і нелетальні закупівлі, безкомпромісна боротьба з корупцією та локалізація оборонного виробництва в Україні є нашими пріоритетами. Висловив готовність поділитись досвідом Українського війська з нашими шведськими союзниками», – зазначив очільник Міноборони за підсумками перемовин.

Також Рустем Умєров передав запрошення міністру оборони Швеції Полу Юнсону знову відвідати Україну з візитом.

5 грудня представники Міноборони та ЄС обговорили пакет гарантій безпеки для України.