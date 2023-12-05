Дев’ять пріоритетів: у ЄС розповіли подробиці гарантій безпеки для України

До Києва прибули представники Європейської служби зовнішніх справ, йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Європейські чиновники, за даними відомства, прибули до Києва, аби розпочати від імені Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакету гарантій безпеки для України.

Відомо, що напрямки довгострокової допомоги ЄС представив Чарльз Фріз – заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ.

Українську делегацію на переговорах очолив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

За даними Міноборони, пакет для України включає дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:

допомогу військовою технікою і обладнанням;

навчання українських військових;

співпрацю з українською оборонною промисловістю;

протистояння кібер- та гібридним загрозам; допомогу в розмінуванні;

реалізацію реформ, пов'язаних із процесом вступу до ЄС;

посилення здатності контролювати запаси зброї, підтримку зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Чарльз Фріз також наголосив, що ЄС «намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно».

Європейська служба зовнішніх справ – орган ЄС, що виконує обов'язки Міністерства закордонних справ та дипломатичного корпусу на рівні Європейського Союзу.

Минулого місяця Німеччина стала шостою країною «Групи семи», з якою Україна почала двосторонні переговори щодо гарантій безпеки.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.