Україна почала консультації з Євросоюзом щодо безпекових гарантій – ОП

Україна розпочала консультації з Європейським союзом щодо безпекових гарантій, повідомили в Офісі президента.

«За дорученням президента України і керівника Офісу голови держави заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розпочав перший раунд консультацій із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки й оборони Шарлем Фрізом щодо колективних безпекових гарантій ЄС. Ці консультації відбулися у розвиток Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Ігор Жовква зауважив, що майбутнє членство України в ЄС «саме по собі є потужною гарантією безпеки» для країни і європейської спільноти загалом.

«Ми надзвичайно цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки і посилення стійкості України», – сказав Жовква.

Як повідомили в ОП, під час консультацій сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС з акцентом на безпеково-оборонному сегменті. Подробиць щодо цього в Офісі президента не навели.

Минулого місяця Німеччина стала шостою країною «Групи семи», з якою Україна почала двосторонні переговори щодо гарантій безпеки.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.