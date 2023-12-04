Україна почала консультації з Євросоюзом щодо безпекових гарантій – ОП

Україна розпочала консультації з Європейським союзом щодо безпекових гарантій, повідомили в Офісі президента.
«За дорученням президента України і керівника Офісу голови держави заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розпочав перший раунд консультацій із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки й оборони Шарлем Фрізом щодо колективних безпекових гарантій ЄС. Ці консультації відбулися у розвиток Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року», – йдеться в повідомленні.
Ігор Жовква зауважив, що майбутнє членство України в ЄС «саме по собі є потужною гарантією безпеки» для країни і європейської спільноти загалом.
«Ми надзвичайно цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки і посилення стійкості України», – сказав Жовква.
Як повідомили в ОП, під час консультацій сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС з акцентом на безпеково-оборонному сегменті. Подробиць щодо цього в Офісі президента не навели.
Минулого місяця Німеччина стала шостою країною «Групи семи», з якою Україна почала двосторонні переговори щодо гарантій безпеки.
Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.
Під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі в липні країни G7 погодили декларацію про підтримку України, що передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами «Групи семи» й іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. За словами президента Володимира Зеленського, до цієї декларації приєдналися майже 30 країн.
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