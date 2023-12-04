Умєров обговорив з генсеком НАТО нагальні потреби України в зимовий період

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про «важливу зустріч» з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Брюсселі.



«Ми обговорили ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в зимовий період. Міністерство оборони працює над забезпеченням взаємосумісності Збройних Сил з НАТО. Членство України в НАТО є неминучим. Наша країна давно обрала цей шлях. Ми працюємо над практичними кроками, щоб наблизити нашу країну до членства в НАТО», – написав він у соцмережі Х.



Як пише пресслужба НАТО, зважаючи на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберґ наголосив, що члени Альянсу віддані посиленню політичної і практичної підтримки України. Генсекретар підтвердив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні з метою забезпечення повної оперативної сумісності українських Збройних сил в рамках НАТО і ще більшого зближення з Альянсом.



За повідомленням, Столтенберґ і Умєров також обговорили шлях України до членства в НАТО і зусилля України з реформування. Генсек підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться на це і коли будуть виконані всі умови.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агенції Associated Press визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не дав тих результатів, на які багато хто сподівався, це сталося головним чином через те, що Україна не отримала очікуваного озброєння від союзників.

У липні під час саміту НАТО генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.