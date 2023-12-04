Умєров повідомив про «продуктивну зустріч» з главою Міноборони Бельгії – обговорювали співпрацю в ОПК

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про «продуктивну зустріч» з міністеркою оборони Бельгії Людивін Дедондер.



«Обговорили наші плани щодо посилення двосторонньої співпраці, зокрема, поглиблення українсько-бельгійської кооперації в оборонній промисловості», – написав він у соцмережі Х.



Умєров додав, що під час зустрічі також обговорили можливість прийняти на початку наступного року в Україні представників бельгійського оборонно-промислового комплексу.

Людивін Дедондер, у свою чергу, назвала цю зустріч «конструктивною» і повідомила про «цінні дискусії щодо посилення двостороннього оборонного співробітництва».

У жовтні Рустем Умєров провів телефонну розмову з Людивін Дедондер – тоді обговорювалося надання Україні літаків F16 та тренування українських пілотів.

У липні, як повідомляла українська влада, Бельгія приєдналася до декларації щодо гарантій безпеки для України, яку погодили на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери «Групи семи» (G7).

Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України.