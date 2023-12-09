Американці заплатять кров’ю, якщо США припинять підтримку України – Кірбі

Припинення США підтримки України приведе Росію на кордони Північноатлантичного союзу (НАТО). Це активує статтю 5 Статуту Альянсу і «за це доведеться платити кров’ю американців», зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

На його думку, президент РФ Володимир Путін «розраховує на те, що США припинять підтримку України і це стане для нього «великим подарунком».

Кірбі переконаний, що «якщо Путін завоює Україну, то опиниться на порозі НАТО».

«І як я вже казав, якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за 5 статтею (напад на одного члена НАТО, означає напад на всі країни-члени Альянсу – ред.)», – сказав представник Білого дому.

Він також зауважив, що «президент Росії розраховував на такий розвиток подій з самого початку цієї війни, оскільки не вірив у збереження єдності Заходу і НАТО, а також достатню силу США».

«Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні, – а вони не просять нас бути фізично присутніми, – допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників у Європі», – підсумував Кірбі.

6 грудня законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб був заблокований у Сенаті США через наполягання республіканців на їхніх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Байден поклав на Республіканську партію відповідальність за провал у Сенаті голосування за розгляд допомоги Україні.