США заблокували вимогу Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Газі

Сполучені Штати 8 грудня наклали вето на вимогу Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем і угрупованням «Хамас», який США і ЄС визнали терористичною організацією, що призвело до дипломатичної ізоляції Вашингтона.

Тринадцять членів Ради Безпеки проголосували «за» проєкт резолюції, в той час як Британія утрималася.

Голосування відбулося після того, як генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив рідкісний крок, офіційно попередивши Раду, що складається з 15 членів, про глобальну загрозу від двомісячної війни, пише Reuters.

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це піде тільки на користь «Хамасу». Натомість Вашингтон підтримує паузи в бойових діях, щоб захистити цивільне населення і дозволити звільнити заручників, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив Раді, що проєкт резолюції є поспішним, незбалансованим і відірваним від реальності.

«Ми не підтримуємо заклик цієї резолюції до нестійкого припинення вогню, який лише покладе початок наступній війні», – сказав Вуд.

США запропонували суттєві поправки до проєкту резолюції, включаючи засудження нападів «Хамас» 7 жовтня, в результаті яких, за даними Ізраїлю, загинули 1200 людей, ще 240 були взяті в заручники.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».