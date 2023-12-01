Армія Ізраїлю заявляє про відновлення бойових дій через порушення «Хамасом» гуманітарної паузи

Палестинське угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) порушило умови гуманітарної паузи, заявила Армія оборони Ізраїлю (IDF) вранці 1 грудня.

«Хамас» порушим оперативну паузу і, на додачу, відкрив вогонь по території Ізраїлю. IDF відновила бойові дії проти терористичної організації «Хамас» у Газі», – заявляє пресслужба збройних сил.

Перед цим ЦАХАЛ заявив, що його система протиповітряної оборони перехопила ракети, запущені з Гази.

Публічних коментарів «Хамасу» з цього приводу наразі немає.

Напередодні «Хамас» та Ізраїль погодилися продовжити гуманітарну паузу ще на один день. Це сталося після того, як угруповання звільнило 16 заручників, з них – громадяни Ізраїлю.

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Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило 60 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців: більшість із них – сезонні робітники з країн Південно-Східної Азії. Звільнення іноземців відбувалося у межах окремих угод.

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися 159 громадян Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.