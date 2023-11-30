Ізраїль та «Хамас» продовжили гуманітарну паузу ще на один день

Гуманітарну паузу в боях між Ізраїлем та палестинським угрупованням «Хамас» (визнаним терористичним у Євросоюзі та США) продовжили ще на один день – про це повідомили міжнародні медіа з посиланням на ізраїльську владу.

Це сталося після того, як «Хамас» запропонував звільнити ще одну групу заручників. У середу угруповання звільнило 16 заручників. З них 10 громадян Ізраїлю, четверо громадян Таїланду і ще двоє жінок із Росії.

Ізраїль звільнив 30 палестинських жінок і дітей з-під варти.

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Речник міністерства закордонних справ Катару Маджид Аль-Ансар також підтвердив агентству QNA, що гуманітарна пауза триватиме ще один день на тих же умовах. Катар – один із посередників між «Хамасом» та Ізраїлем.

Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило 60 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців: більшість із них – сезонні робітники з країн Південно-Східної Азії. Звільнення іноземців відбувалося у межах окремих угод.

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися 159 громадян Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.