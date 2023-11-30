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Ізраїль та «Хамас» продовжили гуманітарну паузу ще на один день

Червоний Хрест доставляє звільнених ізраїльських заручників із Смуги Гази до Єгипту, 29 листопада 2023 року
Червоний Хрест доставляє звільнених ізраїльських заручників із Смуги Гази до Єгипту, 29 листопада 2023 року

Гуманітарну паузу в боях між Ізраїлем та палестинським угрупованням «Хамас» (визнаним терористичним у Євросоюзі та США) продовжили ще на один день – про це повідомили міжнародні медіа з посиланням на ізраїльську владу.

Це сталося після того, як «Хамас» запропонував звільнити ще одну групу заручників. У середу угруповання звільнило 16 заручників. З них 10 громадян Ізраїлю, четверо громадян Таїланду і ще двоє жінок із Росії.

Ізраїль звільнив 30 палестинських жінок і дітей з-під варти.

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Речник міністерства закордонних справ Катару Маджид Аль-Ансар також підтвердив агентству QNA, що гуманітарна пауза триватиме ще один день на тих же умовах. Катар – один із посередників між «Хамасом» та Ізраїлем.

Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило 60 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців: більшість із них – сезонні робітники з країн Південно-Східної Азії. Звільнення іноземців відбувалося у межах окремих угод.

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися 159 громадян Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.

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