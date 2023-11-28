«Хамас» звільнив четверту групу заручників – 11 ізраїльтян обміняли на 33 палестинських ув’язнених

Армія оборони Ізраїлю повідомила про звільнення угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) 11 ізраїльтян. За даними ЦАХАЛ, усі вони вже перебувають на території Ізраїлю.

«Після того, як вони пройдуть початкову медичну оцінку їхнього здоров’я, наші сили супроводжуватимуть їх доти, доки вони не возз’єднаються зі своїми сім’ями», – повідомили у заяві ізраїльські військові.

За даними МЗС Катару, який виступає посередником у переговорах Ізраїлю та «Хамас», 11 ізраїльських заручників були звільнені в обмін на 33 палестинських ув’язнених. У відомстві додали, що серед звільнених з полону – троє громадян Франції, двоє німецьких громадян і шість аргентинців. Усі вони мають подвійне громадянство.

Раніше 27 листопада стало відомо, що Ізраїль і «Хамас» досягли домовленостей про продовження припинення вогню в Секторі Гази ще на два дні. Як очікується, «Хамас» звільнить ще 20 заручників.