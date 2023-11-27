Ілон Маск приїхав до Ізраїлю на тлі звинувачень в антисемітизмі на адресу X

Власник соцмережі X і один із найбагатших підприємців світу Ілон Маск прибув із візитом до Ізраїлю. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і відвідав прикордонний із Сектором Гази кібуц Кфар-Аза, на який 7 жовтня напали бойовики екстремістського угруповання «Хамас» (визнаного терористичним у США і ЄС).

У соцмережах поширюються фото і відео, на яких Маск і Нетаньягу в бронежилетах оглядають наслідки нападу. Маск також поспілкувався із родичами заручників.

Агентство Bloomberg повідомляє, що уряд Ізраїлю проводить із Маском переговори щодо використання військовими мережі супутникового зв’язку Starlink. У жовтні мільярдер заявив, що може постачати супутники організаціям, які надають допомогу в Секторі Гази. Це викликало критику ізраїльських чиновників.

Поїздка Маска відбувається на тлі недавніх звинувачень в антисемітизмі на адресу X.

Нещодавно компанії Disney і Apple – найбільші рекламодавці соцмережі X (Twitter), а також IBM, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures та Lionsgate призупинили розміщення реклами на платформі через антисемітські дописи, повідомило видання The Hollywood Reporter.

До цього некомерційна організація Media Matters for America опублікувала розслідування про те, що реклама кількох великих компаній розміщується в X поруч із контентом, який пропагує Адольфа Гітлера, його нацистську партію й антисемітські теорії змови. Крім того, рекламні пости потрапляють в акаунти тих, хто заперечує Голокост, неонацистів і прихильників убивств захисників ЛГБТ+.

Власника X Ілона Маска також критикували за підтримку антисемітських висловлювань. Гендиректорка X Лінда Яккаріно заявила натомість, що «X завжди гранично чітко заявляє про зусилля компанії з боротьби із антисемітизмом та дискримінацією». Сам Маск заявив про наміри подати «термоядерний» позов проти всіх організацій, які виступили проти соцмережі через його висловлювання.

У жовтні 2022 року, після придбання Маском соцмережі Twitter, пізніше перейменованої на X, рекламодавці почали залишати її. Новий власник зменшив модерацію контенту, що, на думку правозахисників, спричинило збільшення в ній риторики ненависті.

У вересні Маск звинуватив Антидефамаційну Лігу (організація, яка бореться проти антисемітизму) у падінні доходів своєї соцмережі. За його словами, продаж реклами впав на 60% через буцімто тиск на рекламодавців з боку Ліги. Остання заявляла про те, що у Twitter стало значно більше екстремістського контенту, відколи соцмережу придбав Маск.