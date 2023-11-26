Bloomberg: Мінфін США хоче вмовити Туреччину на санкції проти Росії та «Хамасу»

Заступник міністра фінансів Сполучених Штатів з питань фінансової розвідки та боротьби з тероризмом Браян Нельсон відвідає Анкару, щоб переконати Туреччину підтримати санкції проти Росії та угруповання «Хамас», визнаного терористичним США, Євросоюзом та іншими країнами світу. Про це повідомляє 25 листопада Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.



За словами співрозмовника видання, Нельсон вимагатиме від Туреччини дотримання односторонніх санкцій США проти низки російських організацій і фінансової діяльності «Хамасу».



Представник Міністерства фінансів США і турецького уряду відмовилися від коментарів.



Американський уряд раніше вніс у списки санкцій турецькі компанії, які надавали фінансові послуги угрупованню, а також надавали допомогу російським компаніям в обході обмежень.



Вашингтон стурбований відмовою Туреччини приєднатися до односторонніх санкцій США, накладених на російські судна, які здійснюють портові заходи в Туреччину, і російські авіакомпанії, які отримують наземне обслуговування в турецьких аеропортах, зазначає видання.

Читайте також: США запровадили санкції проти двох судновласників за порушення стелі цін на російську нафту



Туреччина, яка виконує санкції ООН проти Росії, відмовляється приєднуватися до односторонніх обмежень, оголошених США і ЄС, на тій підставі, що це ускладнить її посередницькі зусилля між Росією і Україною.



Анкара не визнає «Хамас» терористичною організацією, на відміну від США та ЄС. Турецький президент Реджеп Ердоган раніше назвав «Хамас» організацією, яка є «визвольною групою моджахедів, що борються за захист своєї землі та своїх громадян», тому незрозуміло, яким буде результат переговорів Нельсона з турецьким урядом, зазначає агентство.



Водночас Анкара прагне налагодити відносини з Вашингтоном та заручитися підтримкою президента США Джо Байдена в питанні покупки винищувачів F-16 і модернізації існуючого флоту. Туреччина також зробила деякі кроки, щоб послабити стурбованість Заходу і на початку року заборонила транзит товарів, які підпадають під санкції ЄС та США, до Росії, хоча про це рішення так і не було оголошено публічно.