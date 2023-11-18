ЗМІ: провідні рекламодавці покинули соцмережу X (Twitter) через антисемітські дописи

Компанії Disney та Apple – найбільші рекламодавці соцмережі X (Twitter), а також IBM, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures та Lionsgate призупинили розміщення реклами на платформі через антисемітські дописи, повідомило видання The Hollywood Reporter.

Раніше некомерційна організація Media Matters for America опублікувала розслідування про те, що реклама кількох великих компаній розміщується в X поруч із контентом, який пропагує Адольфа Гітлера, його нацистську партію та антисемітські теорії змови. Крім того, рекламні пости потрапляють в акаунти тих, хто заперечує Голокост, неонацистів та прихильників убивств захисників ЛГБТ+.

Власник X Ілон Маск також критикується за підтримку антисемітських висловлювань. Гендиректор X Лінда Яккаріно заявила натомість, що «X завжди гранично чітко заявляє про зусилля компанії з боротьби із антисемітизмом та дискримінацією». Сам Маск заявив про наміри подати «термоядерний» позов проти всіх організацій, які виступили проти соцмережі через його висловлювання.

У жовтні 2022 року, після придбання Маском соцмережі Twitter, пізніше перейменованої на X, рекламодавці почали залишати її. Новий власник зменшив модерацію контенту, що, на думку правозахисників, спричинило збільшення в ній риторики ненависті.

У вересні Маск звинуватив Антидефамаційну Лігу (організація, яка бореться проти антисемітизму) у падінні доходів своєї соцмережі. За його словами, продаж реклами впав на 60% через буцімто тиск на рекламодавців з боку Ліги. Остання заявляла про те, що у Twitter стало значно більше екстремістського контенту, відколи соцмережу придбав Маск.