Twitter обмежує кількість публікацій, які бачать користувачі – Маск

Twitter застосував тимчасові обмеження на кількість публікацій, які бачать усі користувачі, щоб усунути «надзвичайні рівні» збору даних і маніпулювання системою, повідомив Ілон Маск у дописі на платформі 1 липня.

За словами Маска, верифіковані акаунти тимчасово обмежені читанням 6000 публікацій на день, неверифіковані і нові неверифіковані – 600 і 300 повідомлень на день відповідно.

Згодом він додав, що «незабаром» Twitter розширить ліміт на кількість повідомлень, які бачать користувачі на день:

верифіковані – з 6000 до 8000

неверифіковані – з 600 до 800

новостворені і неверифіковані – з 300 до 400.

Це сталося після того, як Twitter оголосив, що вимагатиме від користувачів мати акаунт, щоб переглядати твіти. Маск 30 червня назвав цей крок «тимчасовим надзвичайним заходом».

Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні минулого року. Він обіцяв радикально перебудувати роботу соціальної мережі, але всі спроби обернулися гучними скандалами, серед яких звільнення співробітників, запровадження платної верифікації користувачів, розблокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа.

Сам мільярдер, який став відомим передусім як голова корпорацій Tesla і SpaceX, пояснював свої кроки прагненням захистити свободу слова.

Наприкінці минулого року Маск обіцяв залишити посаду генерального директора Twitter, коли знайде собі наступника.

У травні 2023-го американський мільярдер Ілон Маск призначив генеральним директором Twitter Лінду Яккаріно, ексочільницю відділу реклами NBC Universal. У своєму мікроблозі він написав, що Яккаріно зосередиться на бізнес-операціях, а він сфокусується на дизайні продукту та нових технологіях.