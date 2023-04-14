У Twitter не вистачає фахівців із боротьби з пропагандою – Бі-Бі-Сі

У компанії Twitter не вистачає фахівців для боротьби з пропагандою через масове їх звільнення, яке провів Ілон Маск після покупки соцмережі. У результаті у твіттері вільно діють сотні акаунтів російської та китайської пропаганди, пише Бі-Бі-Сі.

З’ясувалося, що робота команди Twitter по боротьбі з інформаційними кампаніями і маніпуляціями «фабрик тролів» зараз паралізована. «Людські кадри повністю знищені. Все, що залишилося у Twitter – це автоматизовані системи», – розповів на умовах анонімності колишній старший співробітник компанії.

Зараз у Twitter працює близько 1,5 тисячі людей. На момент покупки соцмережі мільярдером Ілоном Маском у жовтні 2022 року в компанії налічувалося близько восьми тисяч співробітників. Внаслідок масового скорочення платформа стала більш уразливою для пропаганди, пише Бі-Бі-Сі.

Журналісти з’ясували, що прямо зараз у твіттері діє нова мережа російськомовних «тролів». Вони підтримують російську агресію в Україні, висміюють Київ і Захід, критикують незалежні ЗМІ. Багато акаунтів цієї мережі були заблоковані, але десятки активні і зараз. За інформацією Бі-Бі-Сі, ця мережа пов’язана з «фабрикою тролів», яка, як вважається, належить близькому до Кремля бізнесмену Євгену Пригожину.

Крім цієї мережі, дослідники з американського Університету Клемсона виявили ще дві російськомовні мережі «тролів»: одну проукраїнську, іншу – що виступає на підтримку російської опозиції, зокрема Олексія Навального. Вчені також стежать за «тролями», які пишуть китайською та англійською мовами на важливі для китайської влади теми.

Дослідники вважають, що без команди боротьби з пропагандою твіттер «поступово стане все менш і менш безпечною» соцмережею. Пресслужба компанії відповіла на запит Бі-Бі-Сі емодзі у вигляді купи лайна. Таку автоматичну відповідь журналістам також запровадив Маск.

Перед покупкою Twitter Маск заявляв, що хоче забезпечити більшу свободу слова у соціальній мережі. За пів року під керівництвом Маска Twitter розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа і почав видавати в пошуку акаунти, пов’язані з російською владою, в тому числі профіль Міноборони Росії. Після свого повномасштабного вторгнення в Україну російська влада заблокувала Twitter у країні – як і ще більше ніж 9300 сайтів, підрахувала Роскомсвобода.