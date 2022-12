Twitter заблокував акаунти журналістів провідних американських ЗМІ

Мережа Twitter заблокувала акаунти кількох журналістів, які працюють у провідних американських засобах інформації, в тому числі в CNN, The New York Times та The Washington Post.

The Washington Post пише, що блокування відбулося наступного дня після того, як власник Twitter Ілон Маск оголосив, що в соцмережі більше не можна розміщувати інформацію про місце перебування користувачів у режимі онлайн. Перед цим у Лос-Анджелесі, як казав Маск, «божевільний сталкер» деякий час переслідував сина Маска, переплутавши його з батьком.

Облікові записи журналістів заблокували без пояснення причин. The Washington Post вважає, що це сталося через зміни в політиці компанії щодо так званого «доксінгу» – пошуку і публікації персональної або конфіденційної інформації про людину без її згоди. Видання повʼязало це з твітом Маска, в якому бізнесмен заявив, що «якби хтось розкрив інформацію про місце перебування та адреси журналістів The New York Times, то ФБР розпочали б розслідування, на Капітолійському пагорбі почалися слухання, а Байден виступав би з промовами про кінець демократії».

При цьому самі журналісти заявили, що не публікували забороненої інформації, але, зазначає The Washington Post, вони всі висвітлювали історію Джека Свіні, облікові записи якого заблокували напередодні за те, що в них публікувалася інформація про перельоти публічних осіб, включно з Ілоном Маском.

Пізніше Маск запустив два опитування, в яких запитав, коли слід розблокувати облікові записи, що відстежували його переміщення. В обох випадках відповідь «зараз» набрала найбільше голосів. Після цього бізнесмен опублікував твіт, в якому написав, що «критикувати його цілий день це абсолютно нормально, а от відстежувати його місцезнаходження і наражати на небезпеку його сім'ю — ні».