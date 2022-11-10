Польща передала Україні ще понад 1500 систем Starlink – Мінцифри

Польща передала Україні 1570 систем Starlink, повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Ще 1570 «Старлінків» від Польщі вже в Україні. Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає, в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв’язку. Також частину терміналів передамо цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, забезпечимо «Старлінками» «Укрзалізницю», щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв’язок та інтернет», – повідомив Федоров

За даними Мінцифри, з початку повномасштабного вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink, із них 5 тисяч – за підтримки Польщі.

В Україні системою Starlink активно користуються військові для комунікації, отримання розвідданих та управління безпілотниками.