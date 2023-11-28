Ізраїль заявив, що «Хамас» звільнив ще 12 заручників

Ізраїль 28 листопада заявив, що 10 його громадян і двоє іноземців були звільнені екстремістським угрупованням «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) у результаті нового обміну.

Раніше ЗМІ писали, що «Хамас» може визволити від шести до восьми громадян Таїланду.

У свою чергу, Ізраїль в обмін має звільнити зі своїх в’язниць 30 палестинських ув’язнених.

Режим припинення вогню діє у Секторі Гази з 24 листопада. Перерва має бути використана для звільнення ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських ув’язнених із ізраїльських в’язниць, а також доставку гуманітарної допомоги палестинцям.

Спочатку тимчасове перемир’я встановлювалося на чотири дні. За цей час до Ізраїлю повернулися 51 ізраїльтянин і понад 20 іноземців.

27 листопада перемир’я було продовжене ще на два дні.

Посередниками при врегулюванні виступають серед інших Єгипет і Катар. У Досі зараз є єгипетські, катарські, американські й ізраїльські офіційні особи. До столиці Катару також прибув голова ЦРУ Вільям Бернс.

28 листопада Ізраїль і «Хамас» обмінялися звинуваченнями в порушенні перемир’я.