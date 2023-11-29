Блінкен провів зустрічі з колегами з ОБСЄ та покинув Скоп’є до прибуття Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) під час вечері 29 листопада, напередодні дводенного засідання організації в Скоп’є.

Як повідомляє Балканська служба Радіо Свобода, Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Північної Македонії та президентом ОБСЄ Буяром Османі, сказавши йому, що Сполучені Штати рішуче підтримують усе, що робить Скоп’є для зміцнення демократичних інститутів і диверсифікації енергетики в регіоні.

«Продуктивні розмови з моїми колегами з ОБСЄ. Незважаючи на обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам і важливій зробленій роботі», – написав Блінкен у соцмережі Х, коментуючи свої переговори в Скоп’є.

Міністр закордонних справ Османі подякував Блінкену за, за його словами, виняткову підтримку під час головування в ОБСЄ.



«Хочу повідомити, що ми вирішили критичні екзистенційні виклики для головування в ОБСЄ у 2024 році. Я хочу подякувати Мальті та всім країнам-учасницям за підтримку», – сказав Османі на початку зустрічі з Блінкеном.

Блінкен вилетів до Ізраїлю після вечері та до прибуття глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Як пише AFP, держсекретар США вже прибув до Тель-Авіва для проведення переговорів з ізраїльськими лідерами щодо перемир’я з екстремістським угрупованням «Хамас» (визнаним терористичним в ЄС і США). Це третій візит Блінкена на Близький Схід з початку нової війни між Ізраїлем і «Хамасом».

30 листопада – 1 грудня у Північній Македонії у Скоп’є проходитиме засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Міністри закордонних справ України та країн Балтії скасували свої плани щодо участі у зустрічі через очікувану присутність Лаврова.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви зауважується, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії».

Сергій Лавров очолює делегацію, у складі якої близько 80 осіб.



Північна Македонія тимчасово скасувала заборону на російські польоти, щоб дозволити російській делегації взяти участь у саміті ОБСЄ, хоча загальні санкції щодо інших рейсів залишаються в силі.

У МЗС Болгарії повідомили, що країна «тимчасово відкриє повітряний простір» для літака очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ.