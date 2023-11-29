Посередники прагнуть продовжити перемир’я між Ізраїлем і «Хамасом» на тлі нового звільнення заручників

Посередники прагнуть продовжити перемир’я між Ізраїлем і екстремістським угрупованням «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США), щоб продовжити звільнення захоплених бойовиками заручників, повідомляє агентство AP.

В іншому випадку режим припинення вогню перестане діяти по завершенні нинішньої доби.

Діаа Рашван, керівниця державної інформаційної служби Єгипту, заявила, що переговори досягли прогресу, і що, «дуже ймовірно», про продовження перемир’я буде оголошено в середу. Єгипет, Катар і США очолили посередництво в досягненні початкового припинення вогню і його продовженні на два дні.

Тим часом, «Хамас» 29 листопада почав звільняти нову групу заручників, викрадених під час атаки на південь Ізраїлю 7 жовтня.

За повідомленням The Jerusalem Post, десять ізраїльтян передали співробітникам Червоного Хреста. Це жінки і діти. В обмін на них Ізраїль звільняє зі своїх в’язниць 30 ув’язнених, визнаних винними у тероризмі чи пособництві йому – також жінок і підлітків.

Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило 60 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців: більшість із них – сезонні робітники з країн Південно-Східної Азії. Звільнення іноземців відбувалося у межах окремих угод.

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися 159 громадян Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.