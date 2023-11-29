Ізраїль і «Хамас» узгоджують списки для нового обміну

Уряд Ізраїлю оголосив, що вже отримав поіменний список заручників, яких екстремістське угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) має звільнити 29 листопада.

Офіс ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повідомив, що родичів тих, хто, за планом, буде звільнений, вже поінформували. Ніяких інших подробиць у заяві немає.

За п’ять днів «Хамас» звільнив 81 заручника: 60 ізраїльтян – за угодою про тимчасове припинення вогню, та ще 21 людину – за окремими домовленостями (19 з них – громадяни Таїланду).

Ізраїль у відповідь звільнив із в’язниць 180 палестинських жінок та підлітків.

Напередодні «Хамас» звільнив 10 ізраїльтян і двох іноземців у відповідь на звільнення 30 палестинців, які перебували у в’язницях Ізраїлю.

Режим припинення вогню діє у Секторі Гази з 24 листопада. Перерва має бути використана для звільнення ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських ув’язнених із ізраїльських в’язниць, а також доставку гуманітарної допомоги палестинцям.

Спочатку тимчасове перемир’я встановлювалося на чотири дні, але 27 листопада було продовжене ще на два дні.