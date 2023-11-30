Блінкен закликає Ізраїль створити зони безпеки для цивільного населення в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен 30 листопада закликав Ізраїль створити безпечні зони для палестинських мирних жителів у Газі до того, як він відновить військові операції.



Ізраїль «повинен запровадити плани гуманітарного захисту цивільного населення, які зведуть до мінімуму подальші жертви невинних палестинців», – сказав він журналістам у Тель-Авіві, повідомляє AFP.



За його словами, це передбачає визначення районів і місць у південній і центральній частині Гази, де вони «можуть бути в безпеці та поза лінією вогню».

Блінкен говорив на сьомий день паузи у військових діях у Газі, коли в обмін на палестинських полонених було звільнено десятки заручників.

Гуманітарна пауза у війні між Ізраїлем і «Хамасом» набула чинності минулої п’ятниці. За цей час угруповання звільнило понад 70 ізраїльських жінок і дітей, а також понад 20 іноземців.

Ізраїль у відповідь випустив із в’язниць 180 палестинців – жінок і підлітків, які відбували покарання в основному за звинуваченнями в тероризмі чи пособництві йому.

У заручниках у «Хамасу» в Секторі Гази продовжують залишатися громадяни Ізраїлю й інших країн, включаючи дітей.