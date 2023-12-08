Білий дім: коштів для допомоги Україні вистачає на кілька тижнів

Білий дім продовжує переговори з Конгресом для погодження додаткової військової допомоги Україні – про це заявила на брифінгу 7 грудня. прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона навела слова директорки Офісу бюджетного управління Шаланда Янг, за якими «вражає, що ситуація дійшла до цього».

«Республіканці в Конгресі готові зробити Путіну подарунок – найбільший подарунок, на який він міг сподіватися. Ось що ми бачимо. Вони бавляться з нашою національною безпекою, і історія судитиме їх суворо… Ми мали ці дискусії з ними на регулярній основі, але шлях до руху вперед дуже чіткий: вони мають довести це до кінця», – заявила Жан-П’єр.

Прессекретарка також згадала про звернення президента Джо Байдена, який закликав Конгрес до поступу в розблокуванні допомоги Україні.

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«Давайте не забувати, ми говоримо про додаткові потреби. Це надзвичайна ситуація, ось чому ми просимо про додаткове фінансування для національної безпеки. Ми маємо продовжувати працювати над тим, аби в сміливого народу України було все, що їм потрібно, для боротьби за їхню демократію», – сказала вона.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що представники Києва відвідали Вашингтон 6 грудня, аби обговорити подальшу оборонну співпрацю України та США.

«Очевидно, вчорашні (6 грудня – ред.) події були в контексті цієї зустрічі. Я не говоритиму за українців, я можу говорити лише за нас. Як зазначила Карін, ми, очевидно, глибоко стривожені. У нас є ще кілька тижнів. А потім у нас закінчаться можливості для допомоги Україні за рахунок тієї військової підтримки, яку ми змогли забезпечити раніше. І це має бути неприйнятно для всіх», – вважає Кірбі.

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Він висловив переконання, що в Конгресі все ще є стійка двопартійна підтримка України:

«Просто є маленька група республіканців, які тримають цю допомогу в заручниках заради досить екстремальної політики захисту кордону, яку президент не готовий розглядати. Разом із тим, він сказав, що готовий до добросовісних переговорів. Він вірить, що потрібні зміни міграційній політиці, а також у використанні ресурсів, і хоче вести цю розмову».

Водночас представник Ради національної безпеки додав, що наразі Білий дім не може давати Україні обіцянок щодо продовження допомоги, «враховуючи ситуацію на Капітолійському пагорбі».

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6 грудня законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб був заблокований у Сенаті США через наполягання республіканців на їхніх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Байден поклав на Республіканську партію відповідальність за провал у Сенаті голосування за розгляд допомоги Україні.