Камишін: є домовленості з двома компаніями США щодо виробництва в Україні 155-мм боєприпасів

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

«У нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проєктів триватиме роки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, процес виробництва боєприпасів 155 калібру триває «щонайменше два, максимум три роки».

«Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони», – сказав міністр.

6- 7 грудня у Вашингтоні відбувається американсько-українська конференція з питань взаємної оборони.

Білий дім зазначає, що Конференція оборонних індустрій об’єднала 350 представників американської, української та європейської промисловості.

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«Уряди США та України разом прагнуть розвивати надійну та самозабезпечену українську оборонно-промислову базу, яка відтворює інноваційну культуру України, забезпечує матеріалами для нагальних військових потреб і сприяє довгостроковій безпеці та економічному успіху України», – заявляють у адміністрації президента США.

У Білому домі додають, що початкові результати конференції зосередилися на перших кроках: інституціоналізації відносин, процесів і діалогу між промисловістю та державними партнерами.

Нині керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров перебувають з візитом в США. Ця поїздка відбувається на тлі очікувань розгляду запиту президента США Джо Байдена про виділення додаткових понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та низку інших цілей.