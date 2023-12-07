Міноборони на оборонній конференції підписало меморандум зі США про спільне виробництво

У Вашингтоні почалася Конференція оборонних індустрій, повідомляє Міністерство оборони України 7 грудня. За повідомленням, вона має на меті забезпечити підтримку рівня співпраці між підприємствами оборонної промисловості з України та США.

«Українська сторона (Міноборони та Мінстратегпром) підписала меморандум із Міністерством оборони США про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Документ має сприяти побудові в Україні виробничих спроможностей забезпечувати власні Збройні сили необхідною зброєю. Зокрема, критично необхідними боєприпасами», – заявляє відомство.

Голова Міноборони Рустем Умєров, коментуючи підписання, подякував американському колезі Ллойду Остіну, міністерці торгівлі Джині Раймондо, а також представникам Державного департаменту та Раді з національної безпеки США.

Він повідомив про «відкритий та чесний діалог» між сторонами про локалізацію виробництва в Україні, а також поточні потреби та можливості обох країн і можливості для налагодження співпраці.

Міноборони уточнює, що меморандум фіксує підхід, який передбачає подальшу взаємосумісність систем, які виробляються та використовуються в Україні, із системами на озброєнні країн НАТО. Відомство очікує на подальше підписання домовленостей щодо локалізації виробництв із низкою американських компаній-виробників озброєння та військової техніки.

Білий дім, своєю чергою, зазначає, що Конференція оборонних індустрій об’єднала 350 представників американської, української та європейської промисловості.

Читайте також: У Пентагоні розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні

«Уряди США та України разом прагнуть розвивати надійну та самозабезпечену українську оборонно-промислову базу, яка відтворює інноваційну культуру України, забезпечує матеріалами для нагальних військових потреб і сприяє довгостроковій безпеці та економічному успіху України», – заявляють у адміністрації президента США.

У Білому домі додають, що початкові результати конференції зосередилися на перших кроках: інституціоналізації відносин, процесів і діалогу між промисловістю та державними партнерами.

Нині керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров перебувають з візитом в США. Ця поїздка відбувається на тлі очікувань розгляду запиту президента США Джо Байдена про виділення додаткових понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та низку інших цілей.