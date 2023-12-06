Зеленський: Україна не прагне залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння.



«У тому, щоб наша спільна сила працювала заради безпеки наших народів. Ми зацікавлені в спільному з вами виробництві всього спектра зброї, необхідної для сучасної війни. І гармати, і бронетехніка, і безпілотники. Ремонт та обслуговування техніки. Безпека на землі, у небі й на морі. Україна не прагне тільки залежати від партнерів – Україна прагне й реально може стати донором безпеки для всіх наших сусідів, коли зможе гарантувати захист собі. Ми справді це можемо», – сказав він під час звернення до учасників українсько-американської конференції оборонних індустрій DFNC1: US Edition.



Зеленський запросив всі американські оборонні компанії до співпраці з Україною.



«Я впевнений, ми можемо разом створити новий і потужний арсенал свободи, який буде надійним помічником для всіх вільних націй світу. Арсенал, який уже одним фактом своєї наявності, зможе гарантувати нашим дітям – дітям Європи, дітям Америки, усього світу, що жоден російський чи інший снаряд зла більше ніколи не руйнуватиме наше мирне життя. Ми можемо робити разом значно більше, ніж кожен з нас наодинці. Тож працюймо й надалі разом», – додав президент України.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».