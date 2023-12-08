Ризик поразки України у відсічі агресії Росії і кордон США з Мексикою: як це пов'язано

Спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон заявив, що додаткове фінансування для України залежить від «трансформаційних змін імміграційного законодавства США». Свою вимогу спікер висловив у листі директорці Управління та бюджету Шаланді Янг у відповідь на прохання адміністрації Байдена прискорити розгляд допомоги Україні. Чому доля України, яка вже майже два роки відбиває напад Росії, залежить від укріплення кордону з Мексикою? Чи можуть демократи і республіканці порозумітися? Відповіді на питання зібрав «Голос Америки».

Під час прийому в Бостоні в рамках передвиборчої президентської кампанії президент США Джо Байден гостро розкритикував позицію низки республіканців, які вимагають значного реформування імміграційної системи у США як умову схвалення додаткового фінансування для України.

«Радикальне крило Республіканської партії в Конгресі не підтримує суттєву допомогу Україні, якщо ми не вдамося до найбільш драконівських дій, щоб не впустити в Америку іммігрантів, щоб будувати стіни», – сказав президент Байден під час прийому в Бостоні.

Що пропонує Білий дім?

Байден заявляє, що готовий до змін імміграційних правил.

20 жовтня президент Джо Байден опублікував запит на додаткове фінансування безпеки на кордоні на майже 14 мільярдів доларів. Він включає збільшення персоналу, який займається прикордонними та імміграційними питаннями, на майже 5000 осіб.

У запиті також міститься додаткове фінансування:

для рейсів примусового видворення іммігрантів,

утримання додаткових місць у закладах Імміграційної та митної служби США.

надання грантів місцевим органам влади та некомерційним організаціям у розмірі 1,4 мільярда доларів на програми притулку,

харчування та послуг для нещодавно прибулих мігрантів.

Запит також передбачає оснащення пунктів перетину південно-західного кордону технологіями для покращення можливостей перевірок, зокрема для виявлення фентанілу.

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Що пропонують республіканці в Палаті представників?

Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче включити до пакету про додаткове фінансування положення імміграційного законопроєкту, який республіканці Палати представників ухвалили в травні.

Цей законопроєкт відповідає імміграційній політиці, яку просував на посаді президента Дональд Трамп.

Йдеться про:

відновлення будівництва стіни на кордоні,

позбавлення фінансування некомерційних організацій, які допомагають мігрантам,

збільшення кількості агентів прикордонної служби

та обмеження використання «гуманітарного пароля», дозволу на проживання у США який адміністрація Байдена використовувала, щоб пропускати громадян України, Гаїті, Куби, Нікарагуа, Афганістану та Венесуели і дозволити їм проживати та працювати у США.

Демократи у Сенаті цей законопроєкт відкидають.

У чому розбіжності в Сенаті?

Демократи в Сенаті не згодні з включенням імміграційного законопроєкту республіканців в Палаті представників до пакету про додаткове фінансування. Вони також виступають проти змін, які республіканці хочуть внести в систему надання притулку та гуманітарного пароля.

Адміністрація Байдена ще на початку цього року запровадила нові обмеження на надання притулку, що викликало критику демократів і призвело до судових позовів з боку груп захисту іммігрантів.

Понад десяток демократів у Сенаті вже заявили, що вони стурбовані постійними змінами системи притулку та гуманітарного пароля, яких зараз хочуть республіканці в Сенаті. Група з майже 200 організацій, що захищають права імміграції, надіслала листа до Конгресу, закликаючи законодавців не вносити зміни до вимог притулку чи гуманітарного пароля.

Які зміни щодо «гуманітарного пароля» хочуть республіканці?

Республіканці хочуть обмежити повноваження Байдена створювати гуманітарні програми, заборонивши Міністерству внутрішньої безпеки США використовувати широкі критерії для надання гуманітарного пароля.

Пропозиція Республіканської партії звужує сферу застосування положення про гуманітарний пароль з тим, щоб він використовувався лише в рідкісних випадках. Вони також пропонують обмежити термін гуманітарного пароля до одного року замість двох років.

Яких змін щодо надання притулку хочуть республіканці в Сенаті?

Республіканці в Сенаті хочуть підвищити планку для перевірки підстав побоювання переслідувань, який мігранти представляють офіцерам із питань притулку для прийняття рішення, чи може особа проживати в США, поки її справа розглядається імміграційним суддею.

Зараз, щоб отримати притулок через побоювання переслідувань, мігранти повинні показати, що існує «значна ймовірність» того, що вони зазнають переслідувань. Республіканці хочуть змінити цю термінологію і вимагати від шукачів притулку продемонструвати, що «швидше за все», вони зіткнуться з переслідуваннями, якщо залишаться у своїй країні.