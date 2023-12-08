Країни-члени ЄС зможуть блокувати імпорт газу з РФ – Financial Times

Європейський cоюз підготував законопроєкт, який дозволить країнам-членам самостійно блокувати імпорт газу з Росії, повідомляє Financial Times.

Згідно з проєктом документа, який є у розпорядженні видання, будь-яка країна Євросоюзу зможе «частково або, де це виправдано, повністю обмежити» доступ компаніям із Росії та Білорусі до своїх газопроводів та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ). За словами високопосадовця ЄС, ця пропозиція дозволить європейським енергетичним компаніям розривати контракти з російськими постачальниками газу без виплати значних компенсацій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року країни Євросоюзу наклали на Росію жорсткі економічні санкції. Крім того, вони взяли курс на відмову від імпорту нафти та газу з Росії.

За даними видання, хоча Євросоюз поступово скоротив свою залежність від російських енергоносіїв, він, як і раніше, отримує близько десятої частини постачання газу з РФ. Деякі країни, зокрема Австрія та Угорщина, як і раніше, значною мірою залежать від постачання російського газу.

У листопаді експорт російського зрідженого природного газу до Європи виявився найвищим за всю історію — 1,75 мільйона тонн. Одними з найбільших імпортерів зрідженого газу з Росії є Іспанія та Бельгія.

Очікується, що Європейський парламент схвалить проєкт документа 8 грудня.