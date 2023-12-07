Німецькі дослідники констатують різке скорочення міжнародної допомоги Україні

Німецькі дослідники кажуть, що міжнародна військова та фінансова допомога Україні різко скоротилася за останні місяці. З серпня по жовтень країні було обіцяно пакети допомоги на загальну суму 2,11 млрд євро (2,28 млрд дол). Це трохи більше десятої частини суми за аналогічний період минулого року. Про це у своєму дослідженні вказав 7 грудня Кільський інститут світової економіки, який регулярно фіксує всі обіцянки допомоги Україні.

Зі 42-х відстежених донорів лише 20 надали нові пакети допомоги за останні три місяці, що є найменшою часткою активних донорів з початку повномасштабного вторгнення РФ, кажуть дослідники.

«Наші цифри підтверджують враження, що в останні місяці прихильники України стали більш нерішучими. Україна все більше залежить від кількох основних донорів, які продовжують надавати значну підтримку, як-от Німеччина, США та країни Північної Європи. Враховуючи невизначеність щодо подальшої допомоги США, Україні залишається лише сподіватися, що ЄС нарешті ухвалить свій давно оголошений пакет підтримки в розмірі 50 мільярдів євро», – сказав керівник групи відстеження підтримки України Крістоф Требеш.

Подальша відстрочка у допомозі Україні «однозначно зміцнить позиції Путіна», вважає Требеш.

Євросоюз раніше заявив, що готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14-15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною. Крім того, нині заблокованою є очікувана допомога від США у понад 60 мільярдів доларів.