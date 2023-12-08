Проти сина президента США порушили другу кримінальну справу

Міністерство юстиції США 7 грудня висунуло нові кримінальні звинувачення проти сина американського президента Джо Байдена – Гантера Байдена, інкримінуючи йому несплату податків на суму 1,4 мільйона доларів. Це друга кримінальна справа проти цієї особи.

Згідно з 56-сторінковим обвинувальним висновком, Гантеру Байдену висунуті звинувачення за девʼятьма пунктами, включно з несплатою податків, ухиленням від сплати податків, а також поданням неправдивої або шахрайської податкової декларації.

«Гантер Байден брав участь у чотирирічній схемі, за якою він вирішив не платити щонайменше 1,4 мільйона доларів федеральних податків, які він заборгував за 2016–2019 роки, і ухилитися від нарахування податків за 2018 рік, коли він подав неправдиві декларації» , – йдеться у пресрелізі офісу спецпрокурора Дейвіда Вайса, який розслідує справу Гантера Байдена з 2019 року.

Згідно з документами обвинувачення, в період з 2016 по 2020 рік Байден-молодший отримав понад 7 мільйонів доларів доходу від закордонних ділових угод, включно з оплатою за роботу в раді директорів української газової компанії Burisma та участь у китайському інвестиційному фонді.

У документі наголошується, що син президента «витрачав мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя замість того, щоб сплачувати свої податкові рахунки». Прокурори стверджують, що Гантер Байден витрачав свої гроші на «наркотики, ескорт та подруг, розкішні готелі та оренду нерухомого майна, шикарні автомобілі, одяг та інші предмети особистого характеру».

У разі ухвалення обвинувального вироку Гантеру Байдену загрожує до 17 років позбавлення волі.

Це вже друга кримінальна справа, порушена проти Гантера Байдена після того, як у липні зірвалася запропонована йому раніше угода про визнання провини за менш тяжкими звинуваченнями.

У вересні спецпрокурор Вайс звинуватив Гантера Байдена за трьома пунктами, повʼязаними з купівлею зброї в магазині в штаті Делавер у 2018 році, коли, за матеріалами справи, він нелегально вживав наркотики. 53-річний син президента Джо Байдена не визнав себе винним у справі зброї.

Нові звинувачення Гантеру Байдену висунуто на тлі передвиборчої президентської кампанії, про намір брати участь у якій уже оголосили і демократ Джо Байден, і експрезидент США республіканець Дональд Трамп.

Білий дім поки що не коментував нових звинувачень щодо сина президента.