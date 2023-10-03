Син Байдена не визнав провини в порушенні правил купівлі зброї

Гантер Байден 3 жовтня на суді у Вілмінгтоні в американському штаті Делавер не визнав провини за висунутими проти нього звинуваченнями в порушенні правил купівлі вогнепальної зброї. Засідання тривало менше ніж 30 хвилин.

Сина президента США Джо Байдена звинувачують у тому, що під час купівлі пістолета він приховав, що вживав заборонені наркотики. Йдеться про придбання Colt Cobra у жовтні 2018 року.

Усього 53-річному синові президента США висунули звинувачення за трьома пунктами – придбання зброї за підробленими документами, а також приховування інформації про підроблені документи та вживання наркотиків при оформленні ліцензії на зброю.

Він визнав, що в той період боровся із залежністю, але його адвокати заявили, що він не порушував закон.

Звинувачення Гантеру Байдену висунули після того, як його угода про визнання провини з федеральними прокурорами розвалилася.

Сьогоднішні слухання означають, що Гантеру Байдену, ймовірно, доведеться постати перед кримінальним процесом у той час, як його батько, Джо Байден балотуватиметься для переобрання президентом.