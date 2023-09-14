Сина президента США звинувачують у порушенні правил купівлі зброї

Синові президента США Гантеру Байдену висунули звинувачення у порушенні правил купівлі вогнепальної зброї, пише Reuters.



Прокурори стверджують, що Гантер Байден під час купівлі пістолета приховав, що вживав заборонені наркотики. Йдеться про придбання пістолета Colt Cobra у жовтні 2018 року.



Усього 53-річному синові президента США пред’явлено звинувачення за трьома пунктами – придбання зброї за підробленими документами, а також приховування інформації про підроблені документи та вживання наркотиків при оформленні ліцензії на зброю.



Як уточнює агенція DPA, Гантеру Байдену може загрожувати до десяти років позбавлення волі. Але Генеральна прокуратура Делавера раніше заявляла, що за подібні злочини часто виносять вироки, набагато нижчі від максимально можливого.



Адвокати Байдена-молодшого звинувачення наразі не коментували.

Білий дім наразі ці звинувачення також не коментував.

Ці звинувачення Байдену-молодшому висунули на тлі ініціативи республіканця Кевіна Маккарті розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. У Білому домі ці кроки вважають безпідставними.

Це відбувається на тлі початку кампанії виборів президента США 2024 року.