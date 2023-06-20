США: син Байдена визнав провину у справі про несплату податків

Син президента США Гантер Байден погодився визнати себе винним за двома звинуваченнями в умисній несплаті прибуткового податку. Рішення ухвалене за угодою з міністерством юстиції, випливає із судових документів, передає Reuters 20 червня.

Тепер Гантера Байдена не переслідуватимуть за звинуваченням у тому, що при купівлі зброї у 2018 році він збрехав, що не вживав наркотики. Очікується, що обвинувачений погодиться на медикаментозне лікування та спостереження. Умови угоди, найімовірніше, врятують його від вʼязниці, зазначає у своєму повідомленні Бі-Бі-Сі.

Також у справі йдеться про дрібні правопорушення, повʼязані з несплатою податків у 2017 та 2018 роках, і що всі ці суми вже повністю погашені.

Укладена угода має бути схвалена суддею. Коли Гантер Байден постане перед судом, поки що неясно.

Звинувачення на адресу Гантера Байдена стали результатом розслідування, яке проводив прокурор Дейвід Вайс у Делавері, рідному штаті президента-демократа Джо Байдена. Вайс був призначений за попереднього президента Дональда Трампа, який представляє Республіканську партію.

Про те, що прокурор Вайс вивчає його податкові справи, син президента Байдена повідомив у грудні 2020 року. Тоді він заперечував правопорушення. За повідомленнями американських ЗМІ, розслідування під керівництвом Вайса розпочалося ще 2018 року.

Джо Байден висловив підтримку своєму синові. «Президент і перша леді США люблять і підтримують свого сина, оскільки він продовжує відновлювати своє життя. Подальших коментарів у нас не буде», – йдеться в поширеній 20 червня заяві Білого дому.

Гантер Байден, якому зараз 53 роки, раніше працював як юрист і лобіст, у тому числі за кордоном. У 2014 році його було звільнено з Військово-морських сил США після позитивного тесту на кокаїн. Про проблеми з алкоголізмом та зловживання психоактивними речовинами син політика-демократа писав у своїх мемуарах, що вийшли два роки тому.