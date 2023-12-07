Байден знову закликав Конгрес об’єднатися для підтримки України: «весь світ спостерігає»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден знову звернувся до Конгресу із закликом погодити надання військової допомоги Україні 7 грудня.

У відеозверненні, оприлюдненому в соцмережах президента, Байден визнає наявність «розбіжностей» всередині США, але закликав залишити їх позаду:

«Дріб’язкова гнівна політична боротьба партій не може перешкоджати нашій відповідальності як провідної нації світу. Весь світ спостерігає. Весь світ дивиться, що зроблять США, Якщо ми не підтримаємо Україну, що зробить решта світу? Що зробить Японія, яка наразі підтримує Україну? Що станеться в рамках G7, що буде з нашими союзниками по НАТО, що вони робитимуть?»

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На думку Байдена, пасивність США лише заохотить інших потенційних агресорів. Він закликав Конгрес «вчинити правильно».

«Станьте поруч із народом України, станьте проти тиранії Путіна. Станьте на захист свободи, буквально – станьте на захист свободи. Давайте зробимо це», – додав він.

6 грудня законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб був заблокований у Сенаті США через наполягання республіканців на їхніх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Байден поклав на Республіканську партію відповідальність за провал у Сенаті голосування за розгляд допомоги Україні.

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