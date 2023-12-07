Україна просить США про надання бойових вертольотів і військово-транспортних літаків – Reuters

У списку потреб ЗСУ, який представники Міністерства оборони України подали під час українсько-американської оборонно-промислової конференції у Вашингтоні, зʼявилися позиції, яких раніше не було, повідомляє агенція Reuters.

За цими даними, Україна просить про надання військово-транспортних літаків C-17 Globemaster виробництва Boeing і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin, ударних вертольотів Apache і багатоцільових гелікоптерів Black Hawk.

Але список цим не вичерпується, відзначає агенція Reuters. Документи показують, що Україна також прагне отримати винищувачі F-18 Hornet, три типи безпілотників General Atomics і систему протиповітряної оборони THAAD виробництва Lockheed.

Запити оприлюднені на тлі неспроможності Конгресу США розглянути надання Україні допомоги, відповідальність за який американський президент Джо Байден поклав на Республіканську партію.

6 грудня законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб був заблокований у Сенаті США через наполягання республіканців на їхніх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

У перебігу голосування, яке мало б прокласти шлях до початку обговорення законопроєкту, голоси розділилися таким чином – 45 «за» і 48 – «проти», що означає, що виділення пакету у 110,5 мільярдів доларів не змогло отримати 60 необхідних голосів для початку розгляду документа. Саме з цього пакету допомоги понад 60 мільярдів доларів мали б бути виділені для України.

Палата представників, яка перебуває під контролем республіканців, схвалила законопроєкт щодо виділення грошей Ізраїлю, але не Україні, після чого демократи заблокували документ у Сенаті. На початку цього тижня директорка бюджетного управління Білого дому Шаланда Янґ надіслала лист до спікера Палати представників Майка Джонсона і повідомила, що в адміністрації США до кінця року закінчаться кошти для постачання Україні озброєнь і техніки.