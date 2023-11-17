У Білому домі повідомили, хто братиме участь в оборонній конференції США і України

Уряд США проведе дводенну оборонну конференцію 6-7 грудня, щоб зібрати представників промисловості і влади США й України для вивчення можливостей спільного виробництва й іншої промислової співпраці, повідомили у Білому домі 17 листопада.

«Конференція є частиною зусиль уряду США зі значного збільшення виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу й безпеку», – заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

За її словами, на зустрічі будуть присутні представники Ради національної безпеки і міністерств торгівлі, оборони і Держдепартаменту США, а також українські колеги з Офісу президента і міністерств оборони, стратегічної промисловості і закордонних справ.

Ця конференція відбудеться після Міжнародного оборонно-промислового форуму, проведеного в Києві 29 вересня.

Раніше сьогодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із Сполученими Штатами Америки проведе у Вашингтоні оборонну конференцію.

«У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців й інших державних діячів – усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони. Доволі потужну подію готуємо – у розвиток Форуму оборонних індустрій, який відбувся у вересні. Тепер – форум у Вашингтоні і відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці», – сказав він.

29 вересня на Форумі оборонних індустрій президент України оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

На форумі українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами, на момент закриття заходу до Альянсу оборонних індустрій долучилися 38 компаній із 19 країн.