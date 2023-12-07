Білий дім оголосив про зміцнення співпраці США та України у виробництві зброї

Білий дім оголосив про зміцнення співпраці між Сполученими Штатами та Україною у виробництві зброї. Як ідеться в оприлюдненому 6 грудня повідомленні, США та Україна підписали Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України.

Ідеться про виробництво систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів. У Білому домі вважають, що це посилить співпрацю між Сполученими Штатами та Україною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод через системи.

«Сьогодні, в День Збройних сил України, уряд Сполучених Штатів провів перший день американсько-української конференції оборонно-промислової бази в Міністерстві торгівлі у Вашингтоні, округ Колумбія. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії та зміцнення довгострокової самооборони України», – вказано в повідомленні.

Уряди США та України разом прагнуть розвивати міцну українську оборонно-промислову базу, яка б сама себе забезпечувала та сприяла довгостроковій безпеці та економічному успіху України, йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Раніше 6 грудня, звертаючись до учасників українсько-американської конференції оборонних індустрій, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прагне тільки залежати від партнерів, але зацікавлена в співпраці, зокрема, у виробництві озброєння.