Зеленський анонсував «активний початок» наступного року для України на міжнародній арені

Президент Володимир Зеленський очікує «активного початку» наступного року для України на міжнародній арені.

«Провів нараду з міжнародниками МЗС, Офісу. Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він відзначив, що і сьогодні було «багато міжнародної роботи», згадавши про зустрічі української делегації у США та свою онлайн-участь у засіданні лідерів «Групи семи» і відеовиступ на конференції у Вашингтоні, присвяченій оборонному виробництву.

Днями Зеленський казав, що Київ очікує важливих домовленостей з партнерами до кінця року. Він не уточнив, про які саме домовленості йдеться, лише додав, що у пріоритеті – «зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям – в усьому».