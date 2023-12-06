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Зеленський анонсував «активний початок» наступного року для України на міжнародній арені

«Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації»
«Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації»

Президент Володимир Зеленський очікує «активного початку» наступного року для України на міжнародній арені.

«Провів нараду з міжнародниками МЗС, Офісу. Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він відзначив, що і сьогодні було «багато міжнародної роботи», згадавши про зустрічі української делегації у США та свою онлайн-участь у засіданні лідерів «Групи семи» і відеовиступ на конференції у Вашингтоні, присвяченій оборонному виробництву.

Днями Зеленський казав, що Київ очікує важливих домовленостей з партнерами до кінця року. Він не уточнив, про які саме домовленості йдеться, лише додав, що у пріоритеті – «зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям – в усьому».

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