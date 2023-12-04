«Очікуємо важливих домовленостей з партнерами до кінця року» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні висловив очікування на «важливі домовленості» з партнерами до кінця поточного року.

За його словами, сьогодні він провів нараду і з міжнародниками щодо наших зовнішньополітичних комунікацій у грудні.

«Плануємо активну роботу на кожен тиждень цього місяця. Очікуємо важливих домовленостей із партнерами до кінця року», – сказав Зеленський.

Він не уточнив, про які саме домовленості йдеться, лише додав, що у пріоритеті – «зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям – в усьому».

Раніше сьогодні у Білому домі заявили, що до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки. В адміністрації президента США кажуть, що несхвалення Конгресом нових коштів для допомоги Україні підірве можливості Києва вести бойові дії проти військ РФ.