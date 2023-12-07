Допомога США заблокована – у Путіна розв’язані руки? Авдіївка, бої, підтримка України

Авдіївка за будь-яку ціну

Армія РФ дещо просунулися в промзоні біля Авдіївки, повідомляє Американський інститут вивчення війни. Крім того, на Авдіївському напрямку російські війська почали активно використовувати дрони-камікадзе та авіацію, повідомив речник напрямку. Як пов’язана Авдіївка та вибори президента у Росії?

Допомога США заблокована, де брати озброєння?

Американська військова допомога для України залишається заблокованою. Її перспективи можуть не визначитися до кінця цього року, пишуть місцеві медіа. Президент США Джо Байден звертається до Конгресу задля підтримки України. Серед тез: якщо Путіна не зупинити, він може напасти на одну із країн НАТО і тоді воювати доведеться американським військовим. Тим часом Кільський інститут світової економіки, який відстежує підтримку України, констатує, що міжнародна допомога знизилася до мінімуму. США та Україна домовляються про спільне виробництво зброї.

Путін гостює у шейхів

Путіна прийняли у ОАЕ та Саудівській Аравії. Навіщо Путіна приймали в цих країнах і чи згадував він про війну в Україні? Що означає пишний прийом Путіна і чи може це нашкодити Україні?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: