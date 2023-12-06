Україну слід якомога швидше запросити до НАТО – Расмуссен

Президент Росії Володимир Путін прагне замороженого конфлікту в Україні та її дестабілізації, а відстояти її як незалежну й демократичну країну можна, запросивши Україну до НАТО, заявив у Брюсселі 12-ий генсекретар НАТО, засновник консалтингової компанії Rasmussen Global Андерс Фоґ Расмуссен.

Описуючи ситуацію, що склалася нині, Расмуссен, який нині входить до Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, розповів про «хороші й погані новини».

«Хороша новина: план «А» російського президента – завоювати Україну за кілька днів і створити проблеми для уряду в Києві – провалився. Погана новина полягає в тому, що зараз він рішуче переслідує план «Б»... Тепер він веде війну на виснаження. Його мета – зробити це замороженим конфліктом і дестабілізувати Україну, зробити її слабкою», – заявив ексгенсекретар НАТО.

Щоби протистояти такому сценарію, на думку колишнього високопосадовця, потрібна чітка стратегія. Расмуссен окреслив і конкретні її складові, передає кореспондент Радіо Свобода.

«По-перше, визначити перемогу. Мало того, щоб Україна вижила – вона має вижити як вільна, незалежна і демократична країна... Маємо допомагати Україні не лише скільки потрібно, а й так багато, наскільки можливо. По-друге, чітка стратегія передбачає нову європейську архітектуру безпеки, де Україна виступає як захист проти «відкритої», агресивної Росії. Це приводить мене до третьої знахідки: потрібно, щоб Україна якнайшвидше стала членом НАТО і ЄС. Надто, коли йдеться про НАТО, – ми повинні запросити Україну приєднатися якомога швидше. Це найвища гарантія безпеки України», – резюмував Расмуссен.

У липні цього року відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.