Опитування: проти членства України в ЄС і НАТО – лише 5% українців

Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО в разі проведення такого референдуму, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Автори дослідження зауважують, що ці цифри дещо менші, ніж були в липні цього року (85% підтримували вступ в ЄС і 83% – вступ у НАТО).

При цьому нині проти вступу до ЄС і НАТО – лише 5% респондентів.

«Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати (щодо вступу до ЄС – ред.): 3% та 14% відповідно… Наразі показник підтримки вступу до НАТО на тому ж рівні, який був на початку вторгнення у березні 2022 року. Однак не хотіли би бачити Україну в Північноатлантичному альянсі лише 5% опитаних, 15% – не голосували б, і 3% – не визначилися», – йдеться в опитуванні.

Соціологи зауважують, що вікових відмінностей щодо підтримки євроінтеграції немає.

«У цілому в кожному з регіонів більшість підтримує вступ до обох союзів, але найбільше охочих побачити Україну в складі ЄС і НАТО – серед мешканців столиці й заходу», – йдеться в повідомленні.

При цьому ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які нині підконтрольні уряду, є неприйнятною для більше ніж половини опитаних (53%).

«Водночас 40% респондентів цілком або скоріше підтримують таку ідею: відносно частіше на такий крок готові піти мешканці західних регіонів і столиці; люди середнього віку. Натомість жителі сходу, центру і півдня, а також найстарші підтримують цю ідею найменше. Навіть серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% – проти», – кажуть автори дослідження.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС.

На саміті у грудні лідери 27 країн-членів ЄС мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть розпочатися переговори.

У липні цього року відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).