Вступ України до НАТО зупинить війну?

- У Брюсселі впродовж двох днів тривало засідання Ради Україна-НАТО: погодили план реформ для просування України в НАТО. МЗС Німеччини підсумувало, що втома і зникнення уваги до України буде фатальною. А генсекретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив «стратегічну помилку» Володимира Путіна та Росії. Крім того, чиновники НАТО заперечили заяви, що українське військове керівництво не має плану у війні. Про що йдеться? Які нові вимоги для вступу України у НАТО? Чи може вступ України до НАТО зупинити війну? Та коли Росія прямо заговорить про переговори про мир?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Польський політик Дональд Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо ситуації з блокадою кордону. Оновлення інформації з кордону. У Польщі розіграли «українську карту»? Чи був конфлікт штучно спровокований і чи можна було вирішити ситуацію інакше? Чи вплине ситуація з кордоном на подальші відносини Польщі та України? Тим часом видання Politico у своєму рейтингу назвало Туска найвпливовішою людиною року в Європі, а деякі медіа прямо називають його майбутнім прем’єром. Погляд з Польщі та України.
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