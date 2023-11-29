Вступ України до НАТО зупинить війну?

«Ми втрачаємо ініціативу». Ізраїльтяни і жителі Гази про режим тиші, «Хамас», бої, бомбардування

Тимчасове перемир'я у Газі продовжили до ранку 30 листопада, випливає з повідомлення речника МЗС Катару, який виступив у ролі посередника. У цьому були зацікавлені обидві сторони: і угруповання «Хамас», яке ЄС та США визнають терористичним, і держава Ізраїль.