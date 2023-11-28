ДПСУ: у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Польщею знову пропускають автобуси і вантажівки

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Польщею відновили пропуск автобусів і вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Станом на 18:30 електропостачання в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі», – повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці.

За даними ДПСУ, у черзі на виїзд з України очікують 55 вантажівок, на вʼїзд – 50, автобусів немає.