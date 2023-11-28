ДПСУ: у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Польщею знову пропускають автобуси і вантажівки

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні з Польщею відновили пропуск автобусів і вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Станом на 18:30 електропостачання в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі», – повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці.
За даними ДПСУ, у черзі на виїзд з України очікують 55 вантажівок, на вʼїзд – 50, автобусів немає.
Напередодні Держприкордонслужба попередила про тимчасове обмеження руху вантажівок та автобусів у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» 28 листопада – через ремонт. Повідомлялося, що пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі.
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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».
Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.
Раніше повідомлялось, що від сьогодні, 27 листопада, може розпочатись цілодобове блокування пункту пропуску «Медика-Шегині».
23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.
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