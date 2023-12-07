ЗСУ б'ють техніку РФ у Кринках: плацдарм на лівобережжі Херсонщини збільшується?

Американський Інститут вивчення війни у звіті за 6 грудня із посиланням на російських військових блогерів говорить про те, що українські війська продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Повідомляється, що штурмові групи ЗСУ кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок і зміцнили плацдарм на південний схід від населеного пункту. Також так звані російські воєнкори стверджують, що ЗСУ продовжують зміцнювати своє угруповання у самих Кринках.

У звіті інституту йдеться, що українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту і біля Козачих Таборів та ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію вздовж річки Конка. Таку інформацію в Інституті також подають, спираючись на російських журналістів.

Водночас російські війська трохи просунулися у промзоні Авдіївки, повідомляє DeepState. Українські війська контратакували під Авдіївкою та підтвердили наступ.

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Херсонщина

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Кринки у зведенні Генштабу на ранок 7 грудня згадуються разом із Тягинкою та Львовом як населені пункти, по яких Росія завдала авіаційні удари.

У ГУР Міноборони України 17 листопада припустили, що російські війська будуть намагатися здійснити перегрупування на лівобережжі Херсонщини.

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Лівобережна частина області залишається в окупації.

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Авдіївка

Авдіївка ж, відповідно до того ж сьогоднішнього ранкового зведення Генштабу ЗСУ, залишається головним обʼєктом зусиль військ РФ, яку вони далі намагаються оточити. За минулу добу на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки 28 листопада оцінило просування в районі Авдіївки як одне з найбільших досягнень сил РФ на фронті з весни. За місяць до того, 28 жовтня, британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.