Серед сил РФ на Куп’янському напрямку воюють люди, які підписали контракт у жовтні – речниця 14-ї бригади ЗСУ

У складі російських військових на Куп’янському напрямку є ті, хто лише нещодавно підписали контракт з російським Міністерством оборони, тому їхній рівень підготовки низький. Але серед тих, хто бере участь у штурмах, є і професійні військові. Про це 6 грудня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказала речниця 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Надія Замрига.

«Знаємо точно, що серед військовослужбовців ворога, є люди, які підписали контракт буквально в кінці жовтня 2023 року. Самі розумієте, про що це говорить, – про те, що люди, які буквально два-три тижні тому взяли до рук зброю, вже на передовій. Відповідно, їхня підготовка також, скажімо, сумнівна. Хоча, серед тих, хто йде на штурми, є доволі професійні військовослужбовці», – каже Замрига.

За словами речниці 14-ї бригади, ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною. Російські військові не припиняють штурми, попри великі втрати.

«Ворог іде. Іде. І дуже багаточисельно іде. Не шкодує особового складу. Скажімо, якщо за одну атаку, в яку вони пробують йти, залучають в одному місці до 20 військовослужбовців, і під час відбиття цього штурму практично 90% особового складу залишається на полі бою, але це не зупиняє їх», – розповіла Надія Замрига.

Зранку 6 грудня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за попередню добу були вбиті 1270 російських військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення – близько 335 110 осіб.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.